Ha deciso Thiago Motta: ‘Rinnovo? Con me non gioca’ | Addio immediato alla Juve

Thiago Motta non ha dubbi: nella sua Juventus non c’è posto per il giocatore, Giuntoli dovrà cederlo.

Le dinamiche e le vie del calciomercato sono infinite, come recita un antico e sempreverde adagio. Tuttavia, quando l’allenatore decide di mettere sul mercato un proprio giocatore, raramente finisce per cambiare idea e farlo nuovamente rientrare nei suoi progetti tecnici e tattici.

In questo senso, Thiago Motta alla Juventus sta operando una profonda rivoluzione. Sta agendo a fari spenti, facendo propria la pacatezza sabauda che il club ha inteso fare sua sin dalla sua fondazione, datata 1° novembre 1897, ma sta agendo.

A poco valgono, in questo senso, le smentite effettuate dall’amministratore delegato bianconero, Cristiano Giuntoli, e dallo stesso tecnico in occasione della presentazione ufficiale alla stampa e ai tifosi di quest’ultimo. In tale contesto, l’uomo mercato della Vecchia Signora e l’italo-brasiliano hanno lasciato intendere come per loro non ci siano giocatori fuori rosa, ma gli accadimenti successivi – su tutti la mancata convocazione per la prima parte del ritiro estivo di calciatori poi venduti – hanno smentito le loro parole.

In particolare, c’è un esubero illustre che in queste ore si è ritrovato oggetto di abboccamenti con altri club, nonostante non muoia dalla voglia di lasciare Torino. Per Thiago Motta, però, il dado sarebbe già stato tratto: va ceduto senza “se” e senza “ma”.

“Juventus, addio”: per Thiago Motta è un esubero, il giocatore è pronto a fare le valigie

A ritrovarsi con un piede e mezzo fuori dalla Continassa sarebbe Daniele Rugani, difensore che – pur non essendo mai divenuto un titolare della Juventus – ha saputo ritagliarsi il suo spazio. Lo testimoniano i numeri della scorsa stagione, con 13 apparizioni complessive, delle quali 4 da subentrato.

Il centrale ha avuto un impatto positivo sulla travagliata annata bianconera, togliendosi anche lo sfizio di firmare il gol vittoria all’ultimo minuto nella sfida casalinga contro il Frosinone all’Allianz Stadium. Una rete che ha fatto impazzire di gioia i tifosi e i compagni e che potrebbe rappresentare – unitamentee alla conquista della Coppa Italia – l’ultimo acuto di Rugani all’ombra della Mole Antonelliana.

Daniele Rugani pronto a salutare la Juventus: due club di A su di lui

In caso di separazione, che peraltro avverrebbe a due mesi di distanza dall’annuncio del rinnovo di contratto fino al 2026, l’ex Empoli dovrebbe trovare una nuova sistemazione e, guardando al nostro campionato, non mancano le piazze prestigiose interessate ad acquisirne le prestazioni.

In pole c’è il Bologna, anche se i rapporti tra i felsinei e la Juventus paiono essersi raffreddati dopo il caso Calafiori. Il giocatore è seguito anche dalla Fiorentina, che gli garantirebbe un posto da titolare e sarebbe intenzionata a portarlo in riva all’Arno insieme al compagno di squadra Weston McKennie.