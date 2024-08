PEC urgente a Milanello: “Offerta per il vostro tesserato” | 15 milioni di euro dal Galatasaray

Il club di Istanbul ha messo nel mirino un grande nome del Diavolo, e per portarselo a casa sembra intenzionato a fare davvero sul serio.

Il Milan sta iniziando ad ingranare sul mercato. Dopo aver fatto attendere i propri tifosi parecchio tempo per far vedere dei nuovi acquisti, il Diavolo adesso pare essere scatenato. Qualche settimana fa ha comprato Alvaro Morata, andando a risolvere la grana riguardante il centravanti. Nelle scorse ore invece è stata la volta di Pavolvic, grande colpo per la retroguardia. Allo stesso tempo poi la società lavora per completare la rosa e prendere anche qualche innesto in mezzo al campo.

Oltre alle operazioni in entrata però il club sette volte vincitore della Champions League deve lavorare anche per qualche uscita. In particolar modo alcuni esuberi presenti in rosa devono fare le valigie e trovarsi una nuova sistemazione. Allo stesso modo però non è da escludere che se ne vadano anche alcuni giocatori di rilievo.

Uno di questi nello specifico sembra essere finito nel mirino del Galatasaray, che nelle scorse ore avrebbe presentato una proposta importante al Diavolo, di circa 15 milioni di euro. Un assalto totale dunque del club giallorosso di Istanbul per il perno milanista, che ha indotto la società rossonera a ragionare sul da farsi e sulla possibilità di cedere il giocatore.

Assalto turco per un milanista

Stando alle recenti voci di mercato il Galatasaray si sarebbe fatto avanti con il Milan per Davide Calabria. A quanto pare i giallorossi avrebbero messo sul piatto una cifra sui 15 mln di euro per prendersi il terzino destro e capitano rossonero.

Allo stesso modo poi la squadra di Istanbul ha offerto un contratto con uno stipendio più alto rispetto a quello percepito attualmente al giocatore, in modo da cercare di convincerlo a trasferirsi nella Super Lig in vista della prossima stagione.

La risposta del club e del giocatore

Il capitano milanista avrebbe immediatamente rispedito al mittente la proposta pervenutagli, facendo capire di voler restare nel club che lo ha cresciuto e di non volersene andare. Una decisione che il Milan ha accettato di buon grado, anche se il club rossonero ha vacillato inizialemente.

Visto il contratto in scadenza nel prossimo giugno del 2025 infatti il Diavolo aveva ragionato un attimo sulla possibilità di cederlo. Chance sfumata prima di subito in quanto come detto il giocatore ha rifiutato la proposta.