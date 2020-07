Violentissimo temporale a Palermo e città in tilt. Intorno alle 16 è iniziato a piovere e l’intensità è aumentata sempre di più, fino a trasformarsi in un vero e proprio nubifragio. Molte zone della città, come sempre succede, si sono allagate.

Traffico in tilt in viale Regione Siciliana per dei tratti con le strade piene di pioggia dove è impossibile passare con le automobili, così come via Messina Marine e via Ugo La Malfa, ma segnalazioni ai vigili del fuoco e alle forze dell’ordine stanno arrivando in continuazione, anche da Mondello ad esempio, dove molti bagnanti sono letteralmente fuggiti via dalla spiaggia per la pioggia.

Allagamenti segnalati anche nella zona di Borgo Nuovo e via Leonardo Da Vinci e in via Galileo Galilei.