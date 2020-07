Reddito di emergenza, ultimi giorni per presentare la domanda e ottenere il bonus fino a 840 euro. Stando a quanto riferito da “Gds.it”, al 30 giugno 2020 risultano 455mila nuclei richiedenti il Reddito. E’ quanto riporta l’Osservatorio statistico dell’Inps, riferito al periodo che va dall’aprile del 2019 a giugno del 2020. In Sicilia lo hanno richiesto, fino a giugno, 72800 nuclei familiari. Sono 518mila le persone coinvolte e l’importo medio mensile è di 572,48 euro. Le Regioni con il maggior numero di nuclei percettori sono la Campania (18,4%), la Sicilia (16,1%) e il Lazio (11,0%). Per verificare lo stato d’avanzamento della domanda bisogna applicare una procedura molto semplice direttamente sul sito dell’Inps. Basta infatti collegarsi cliccando a questo link, effettuare l’accesso con le proprie credenziali, inserendo il codice fiscale il pin rilasciato dall’istituto di previdenza. Una volta effettuato l’accesso bisognerà cliccare su”Gestione domanda” e successivamente “Lista domande ed esiti”. In questa sezione sarà possibile verificare lo stato della domanda e il pagamento del reddito di emergenza proprio alla voce “stato domanda REM”. Lo status domanda “acquisita” potrebbe indicare due condizioni: non solo che la domanda è stata ricevuta e in fase di valutazione, ma anche che il sussidio è stato erogato con con verifica dal “fascicolo previdenziale del cittadino”. Da qui infatti è possibile cliccare dal menù a tendina a sinistra su “prestazioni e pagamenti”.