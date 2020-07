Intervenuto ai microfoni di “Ilcalciocalabrese.it”, Alessandro Calori ha parlato della possibilità di diventare il nuovo tecnico del Catanzaro: «Al momento non ho avuto contatti con la società del Catanzaro, è chiaro che se dovessi essere contattato mi farebbe molto piacere. Catanzaro per me è una piazza gradita, soprattutto perché si punterebbe a vincere il campionato. Ho tanta voglia di rimettermi in pista, speriamo che avvenga presto».