La Reggina è alla ricerca di un difensore e ha indivudato in Felipe, esperto difensore attualmente alla SPAL, l’uomo giusto per rinforzare il reparto difensivo. Stando a quanto riferito da “Tuttoc.com”, il club amaranto ha proposto al calciatore un contratto biennale con opzione di rinnovo in caso di promozione in Serie A.