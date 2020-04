Villa, il 23enne giocatore colombiano del Boca Juniors, dopo la denuncia della fidanzata per violenza domestica adesso rischia. I legali della ragazza, secondo quanto riporta “Gazzetta.i”, hanno rincarato la dose tirando in ballo il presunto coinvolgimento di un sicario assoldato dall’attaccante. Che, accusato di maltrattamenti anche da un’altra ex, è stato denunciato penalmente e sottoposto a ordini restrittivi. Il fascicolo aperto dalla giustizia fa anche riferimento a esplicite minacce rivolte alla ragazza e alla sua famiglia tramite il coinvolgimento di un sicario incaricato di agire nei confronti della figlia della ragazza, che attualmente vive in Colombia con i nonni.