L’ex tecnico del Savoia, Massimo Morgia, ha parlato a “Oplontini.com”. Ecco le sue parole: «Credo che laddove il campionato si concludesse ora, sette punti costituirebbero un buon margine di vantaggio e denotano il fatto che il Palermo, è riuscito ad essere più continuo, sebbene non ho avuto modo di osservare come giocano entrambe. Se ciò fosse capitato ad una squadra che ho allenato in precedenza, avrei vinto (sorride) io il torneo. Per esempio, a Mantova dove a poche giornate dalla fine, eravamo in testa. La migliore decisione da adottare, arrivati a questo punto? Credo che per trovare una soluzione che possa soddisfare tutti, bisognerebbe promuovere le nove squadre che si trovano attualmente in testa, nonché quelle che hanno diritto in base ad una graduatoria di merito. Non sono assolutamente d’accordo con chi propone un sorteggio… sarebbe irrispettoso verso compagini che hanno speso di più per disputare un campionato di vertice, tra cui proprio il Savoia».