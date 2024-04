Palermo, la giornalista turca della CNN pazza per i colori rosanero (FOTO)

Continua la campagna di apprezzamento per i colori rosanero da parte dei volti noti in tutto il mondo. Dopo Dua Lipa e Jeson Momoa su tutti, anche la giornalista turca della CNN Damla Ugurturk sui propri social sfoggia la maglia del Palermo.

Di seguito i suoi post:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Damla UĞURTÜRK (@damlaugurturk)

Damla Uğurtürk è una nota giornalista e presentatrice televisiva turca, nata il 1 aprile 1986 ad Ankara. Ha completato la sua educazione superiore presso la Çankaya Lisesi e successivamente si è laureata in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali alla Çankaya Üniversitesi.

Ha iniziato la sua carriera nel mondo dei media durante gli studi universitari, lavorando in stage presso Kanal D e Star TV, per poi passare a ruoli professionali in diversi canali noti come FOX TV, TRT Haber, e infine CNN Türk dove attualmente lavora. Oltre alla sua carriera nei media, Uğurtürk è anche molto attiva nel volontariato, dedicando tempo e sforzi a LÖSEV, un’organizzazione che si occupa di leucemia, e si distingue anche come un’appassionata amante degli animali.