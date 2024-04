Gds: “Palermo. Meno acqua in altri quartieri e rubinetti chiusi per i campi”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sull’emergenza idrica a Palermo.

La situazione idrica a Palermo e nelle zone circostanti è diventata estremamente critica. L’AMAP, l’ente che gestisce il servizio idrico in 48 comuni della regione, ha annunciato nuove restrizioni significative all’erogazione dell’acqua, influenzando direttamente la vita quotidiana dei cittadini e delle attività agricole, che vedono i rubinetti completamente chiusi.

Le misure di riduzione, che attualmente ammontano al 4%, sono destinate ad intensificarsi nel prossimo futuro con decurtazioni ancora più sostanziose. Queste restrizioni colpiscono numerosi quartieri della città, inclusi Sferracavallo, Tommaso Natale, Partanna Mondello, Zen, Marinella, Cardillo, Pallavicino, Lanza di Scalea, e molti altri. L’obiettivo è di gestire la scarsità d’acqua che è stata aggravata da un inverno eccezionalmente asciutto.

Per aiutare i residenti a rimanere informati, è stata lanciata una mappa aggiornata delle aree colpite che può essere consultata attraverso Open data Sicilia, una piattaforma che promuove la cultura dell’open government. Inoltre, è previsto il lancio di una app per smartphone che fornirà informazioni basate sulla posizione geografica degli utenti riguardo la qualità e la disponibilità dell’acqua.

Questa crisi idrica non solo impone una riflessione immediata su come ridurre il consumo di acqua, ma solleva anche preoccupazioni a lungo termine sulla gestione delle risorse idriche della regione. Le autorità e i cittadini sono chiamati a cooperare strettamente e a sperare in condizioni meteorologiche più favorevoli nei mesi autunnali, altrimenti si prevede che i bacini idrici possano esaurirsi completamente entro dicembre, mettendo a rischio ulteriore l’approvvigionamento idrico per tutti.