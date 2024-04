Senza contratto e con pochi soldi: Ferrari, il futuro del pilota adesso è incerto | Fuori dai giochi per un anno intero

Tutto in bilico per il guidatore della rossa, che non sa quale sarà il suo avvenire e rischia addirittura di rimanere fermo per un anno.

In una stagione che sembra aver preso già la classica piega del dominio Red Bull firmato Max Verstappen, la Ferrari non sta di certo sfigurando fin qui.

Ciò nonostante però un pilota della rossa sta vedendo un futuro senza alcuna certezza, tanto che il rischio per lui è di rimanere fuori dai giochi per un anno o anche di più.

A conferma di ciò infatti sono arrivate le recenti dichiarazioni, che hanno ulteriormente nutrito i forti dubbi sul suo avvenire, descrivendo la situazione nel dettaglio.

Forti dubbi per il ferrarista

Durante il Gran Premio della Cina che si è corso nello scorso weekend, il campione del mondo del 2016 Nico Rosberg è intervenuto ai microfoni di Sky Sport Uk parlando di vari temi. Tra questi c’è stato anche quello relativo al futuro di alcuni piloti, e in particolare si è concentrato sull’avvenire del ferrarista Carlos Sainz, che appare sempre più difficile da decifrare. Di seguito le parole del tedesco su Sainz.

”Sarebbe la migliore scelta per la Mercedes ma anche per la Red Bull. Ma probabilmente la Red Bull non gli ha offerto tanti soldi e alla Mercedes non vogliono offrirgli più di un anno di contratto perché sperano in Kimi Antonelli e lo vorrebbero in macchina al più tardi nel 2026. Mettere Antonelli in Mercedes nel 2025 secondo me sarebbe troppo presto, non avendo ancora colto risultati di rilievo in Formula 2. Carlos sarebbe perfetto per la Sauber/Audi, ma la Sauber/Audi sarebbe perfetta per lui? Sainz vorrebbe vincere delle gare e là dovrebbe ricominciare tutto da capo. La decisione sarà molto difficile”.

Nubi sul futuro dello spagnolo

Il contratto di Carlos Sainz con la Ferrari scade al termine del campionato attuale, e come ben sappiamo non verrà rinnovato. Il Cavallino Rampante infatti già da qualche tempo ha annunciato l’arrivo a Maranello di Lewis Hamilton, che farà coppia con Charles Leclerc a partire dal prossimo anno.

Come indicato da Rosberg dunque per il 29enne nato a Madrid il futuro, che di certo non sarà con la scuderia rossa, è incerto per le ragioni indicate in precedenza, e non è da escludere che per lui possa arrivare addirittura uno stop di un anno, nonostante i buoni risultati ottenuti in questo avvio del Mondiale.