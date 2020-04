Il ministro dello Sport, Spadafora, ha parlato a “La 7” in merito alla ripresa del campionato: “Sarà il comitato tecnico scientifico a darci le indicazioni: il protocollo presentato dalla Lega di A non è stato ritenuto idoneo. Il percorso per la ripartenza è un sentiero sempre più stretto”. A maggior dopo la decisione della Francia di sospendere definitivamente la Ligue 1: “Potremmo seguirli se diventasse linea europea”.