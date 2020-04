Sul proprio sito ufficiale “La Repubblica” ha spiegato quella che potrebbe essere l’estate a Palermo ai tempi del Covid. A mondello, per esempio, la società Italo-Belga, in attesa delle indicazioni nazionali, si sta preparando all’estate. I lettini saranno a quattro metri di distanza l’uno dall’altro e saranno previste delle nuove passerelle per ridurre i contatti al minimo. “Credo sia impraticabile l’ipotesi plexiglas”, dice l’amministratore delegato della società, Antonio Gristina. Ancora tante incognite per le cabine. Di seguito una clip: