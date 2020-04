Come si legge su “Strettoweb” la Regione Calabria ha emanato un’ordinanza in cui vengono resi noti undici punti essenziali per la riapertura di bar e ristoranti:

Gli esercizi quali ristoranti, pizzerie, rosticcerie possono effettuare la preparazione dei relativi prodotti da effettuarsi a mezzo asporto, adottando le seguenti misure minime:

rispetto delle norme igienico-sanitarie nella preparazione, nel confezionamento e nella consegna individuazione di un’area destinata al ritiro degli alimenti utilizzo di contenitori protetti e separati obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro disponibilità di prodotti igienizzanti per clienti e personale accesso su prenotazione mirata a evitare compresenze simultanee limitare al minimo la presenza fisica nella zona di ritiro (il tempo strettamente necessario) divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e nelle adiacenze degli stessi divieto di sostare nelle immediate vicinanze dei locali privilegiare i pagamenti elettronici con contactless e barriere nella zona front utilizzo mascherine per clienti e operatori

Gli esercizi quali Bar, Pasticcerie, Ristoranti, Pizzerie, Agriturismo possono effettuare la preparazione e la somministrazione dei relativi prodotti esclusivamente attraverso il servizio con tavoli all’aperto, adottando le seguenti misure minime: