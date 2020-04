L’edizione odierna de “La Sicilia” ha riportato una lettere del preisdente del Catania, Gianluca Astorina in cui specifica che Antonino Pulvirenti non ricopriva alcuna carica sociale in seno al club rossazzurro, prima ancora che venisse consegnata la relazione dei commissari giudiziali della Meridi al Tribunale, e che lo stesso rimane il socio di riferimento di Finaria, che detiene il 95,4% delle quote azionarie del Calcio Catania S.p.a.