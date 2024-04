Gazzetta dello Sport: “Palermo con la Reggiana torna Ranocchia, ecco dove giocherà”

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sul rientro in campo di Ranocchia in occasione di Palermo-Reggiana e di come Mignani intenderà farlo giocare.

Nel processo da affinare, il tecnico ha invertito anche qualche gerarchia precedente rilanciando chi prima il campo lo aveva visto poco e adesso dovrà trovare una collocazione al grande assente dell’ultimo mese. Il rientro in gruppo di Ranocchia, dopo uno stop di oltre un mese per infortunio, rappresenta un plus da sfruttare: i 4 gol realizzati nelle prime 5 gare al suo arrivo a gennaio sono abbastanza indicativi di come avesse spostato l’inerzia. Molto dipenderà dalla posizione che Mignani intende affidargli.

Corini lo avena inventato trequartista, il suo sostituto negli allenamenti di questi giorni lo sta impiegando impiegando da mezzala. Da valutare come il centrocampo potrà reggere sia la sua presenza che quella di Di Francesco. St tratta di un ritorno in ogni caso importante, proprio nel momento in cui il Palermo ha perso Di Mariano.

Il laboratorio creativo di Mignani dovrà comunque partorire anche la prima vittoria, necessaria prima di tutto ai fini dell’autostima e a maggior ragione nell’avvicinamento ai playoff, il Palermo non potrà recitare il ruolo di comparsa ma dovrà necessariamente provare a farli suoi per andare in A.