Resto del Carlino: “Reggiana, il cuore granata batterà forte pure a Palermo”

L’edizione odierna de “Il Resto del Carlino” si sofferma sulla gara che la Reggiana giocherà a Palermo. Con al seguito oltre trecento tifosi.

Dalla Città del Tricolore di Reggio al Renzo Barbera di Palermo ci sono 1332 chilometri: eppure sabato (ore 16.15) anche nella trasferta più lunga della stagione l’apporto dei tifosi della Reggiana non mancherà e sarà di quelli importanti. Grazie ai 337 biglietti già acquistati il popolo granata sale al terzo posto (in questa stagione) per numero di tifosi presenti nel settore ospiti dello stadio palermitano.

Nell’attuale Serie B solo il Catanzaro (con 1048 tifosi) e la Sampdoria (494) hanno portato a Palermo un numero maggiore di tifosi rispetto alla Reggiana. Subito alle spalle dei granata c’è il Como con 322, poi il Bari con 276 e il Pisa con 257. Sono dietro anche i vicini di casa di Parma e Modena: i crociati nell’ultimo turno erano in 242, mentre i modenesi ne avevano portati 211. Seguono Lecco con 208, Cosenza con 200, Cremonese con 125 e Spezia con 106.

La Reggiana si appresta a viaggiare verso la quinta città più grande d’Italia (prima ci sono Roma, Milano, Napoli e Torino), nonché la più popolosa di questa Serie B, a distanza di 636 giorni dall’ultima volta. Era il 31 luglio del 2022, nel primo turno di Coppa Italia (l’esordio stagionale dell’annata che portò alla promozione in Serie B): finì 3-2 per i rosanero con tripletta dell’ex Brunori, e per la Reggiana segnarono Rosafio e D’Angelo. Era presente un centinaio di tifosi da Reggio, un numero considerevole vista la data e il contesto.