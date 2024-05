Palermo: ritmo lento, anzi lentissimo. La prevendita per la sfida con l’Ascoli non fa boom

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sulla gara che il Palermo giocherà oggi contro l’Ascoli con la prevendita che non decolla.

Il Palermo sta affrontando un periodo complicato, evidenziato non solo dalle prestazioni sul campo, ma anche dalla risposta dei tifosi in termini di presenze allo stadio. La prevendita dei biglietti per la prossima partita contro l’Ascoli sembra riflettere un calo di entusiasmo, con solo 6.000 biglietti venduti fino a ieri pomeriggio, oltre ai 12.000 abbonati. Questo porta il totale a poco più di 18.000 tifosi attesi sugli spalti, un numero inferiore alla media di presenze al Barbera.

Questo ritmo lento nella vendita dei biglietti è coerente con le presenze registrate nelle ultime partite casalinghe, che si sono avvicinate a quota 20.000, ma rimangono sotto le aspettative per una squadra della grandezza e della tradizione del Palermo. La diminuzione dell’interesse dei tifosi potrebbe essere attribuita alle difficoltà prolungate della squadra, che non riesce a invertire una tendenza negativa che dura ormai da tempo.

La squadra, quindi, si trova davanti alla sfida di riconquistare il sostegno e l’entusiasmo dei propri tifosi, oltre a dover migliorare le prestazioni in campo. Questo potrebbe passare attraverso una serie di vittorie convincenti o attraverso l’emergere di nuovi talenti che possano riacquistare la fiducia del pubblico. Inoltre, l’imminente partita potrebbe rappresentare un’opportunità per il Palermo di mostrare un rinnovato spirito combattivo e di connessione con la propria tifoseria.

Palermo-Ascoli: biglietti in vendita. Info e prezzi