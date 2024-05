Corriere dello Sport: “Diakitè avanza, Mignani cambia ancora. Le probabili formazioni di Palermo-Ascoli”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” ha stilato le probabili formazioni del match in programma oggi tra Palermo e Ascoli.

Oggi il match tra Palermo e Ascoli si svolgerà allo Stadio Renzo Barbera di Palermo, con inizio fissato per le 15:00. Gli appassionati potranno seguire la partita in diretta televisiva tramite Dazn e Sky Sport al canale 251.

L’arbitraggio sarà guidato da Marco Di Bello, originario di Brindisi, affiancato dagli assistenti Ceccon e Politi. Il ruolo di quarto uomo sarà ricoperto da Milone. La VAR sarà operata da Paterna, con l’assistenza di Muto come AVAR.

Questo incontro si preannuncia cruciale per entrambe le squadre, con il Palermo che cerca di risolvere le proprie difficoltà interne e l’Ascoli che lotta per la salvezza, sperando di capitalizzare sul ritorno di giocatori chiave e sull’introduzione di nuove tattiche offensive. Sarà interessante vedere come queste dinamiche influenzeranno il risultato finale della partita.

All.: Mignani. A disp.: 1 Desplanches, 13 Kanuric, 2 Graves, 15 Marconi, 25 Buttaro, 6 Stulac, 53 Henderson, 7 Mancuso, 11 Insigne, 17 Di Francesco, 70 Traorè. Ind.: Aurelio, Coulibaly, Di Mariano, Vasic

Squal .: – Diffidati: Segre, Nedelcearu, Ceccaroni, Ranocchia, DiFrancesco

Ultime: Diakitè avanza.

All.: Carrera. A disp .: 2 Viviano, 44 Tavcar, 17 Adjapong, 16 Vaisanen, 3 Celia, 14 Quaranta, 41 Valzania, 8 Giovane, 15 D’Uffizi, 19 Tarantino, 11 Streng, 99 Rodriguez. Ind .: Bogdan, Kraja, Gagliolo, Mendes. Squalificati: –

Diffidati: Nestorovski, Botteghin, Rodriguez.

Ultime: Duris o Rodriguez.