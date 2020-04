Come si legge su “Il Messaggero” Una famiglia su quattro ha non ha recuperato nulla di quanto pagato per i biglietti viaggio già acquistati. Il 50,8% di chi aveva prenotato sale per matrimoni, compleanni, battesimi, comunioni o cresime non ha avuto alcun rimborso. A fotografare la situazione alla luce della quarantena forzata che ha costretto più di 9,6 milioni di famiglie italiane a cancellare o rimandare impegni che avevano in programma in questi mesi e per i quali avevano già sostenuto delle spese è una indagine a campione che Facile.it ha commissionato all’istituto mUp Research in collaborazione con Norstat.