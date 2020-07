Tommaso Biasci è sempre più vicino al Vicenza. Stando a quanto riferito da “Trivenetogoal.com”, c’è stato, infatti, un contatto esplorativo fra società in cui il Vicenza ha chiesto informazioni sul giocatore cercando di capire quale potrebbe essere la cifra richiesta per la cessione. Per ora il Carpi sembra resiste, ma le parti di sicuro si risentiranno nelle prossime ore.