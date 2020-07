Lapo Elkann riponde al Barcellona: “Pallone d’Oro a Messi? Non scrivete cavolate. Forza CR7” (FOTO)

La decisione di non assegnare il Pallone d’Oro per l’anno 2020 ha suscitato non poche polemiche nel mondo del calcio. A dire la sua in maniera pubblica ci ha pensato il Barcellona che attraverso il suo profilo ufficiale di Twitter ha scritto: “Lo capiamo. Inoltre, tutti sanno chi è il migliore” con una foto di Leo Messi per rendere ancora più chiaro il messaggio. Subito è arrivata la risposta di Lapo Elkann. Il secondogenito di Margherita Agnelli e di Alain Elkann ha criticato l’uscita del club catalano e ha risposto in maniera piuttosto piccata:”Caro Barça: di certo il Pallone d’Oro sarebbe da assegnare ad un Campione VERO capace di vincere anche cambiando squadra, non rimanendo sempre alla stessa. Focalizzatevi sui vostri obiettivi (a parte il campionato) invece di scrivere cavolate su Twitter. Forza CR7!”. In basso la foto in questione.

