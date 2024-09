Verso la Palermo Football Conference, Rinaudo: «Opportunità di crescita e aggiornamento professionale»

Tra i vari interventi che si terranno alla Palermo Football Conference del 7 ottobre a La Braciera in Villa (per partecipare occorre seguire la procedura di registrazione attraverso Eventbrite) previsto anche quello dell’ex direttore sportivo del Palermo Leandro Rinaudo. Il dirigente palermitano farà da apri pista alla manifestazione già la sera prima con un torneo di padel che si svolgerà presso il centro sportivo R2 Sport Club a Bagheria dove i relatori si sfideranno con la racchetta.

«L’idea del torneo di Padel – spiega Rinaudo – nasce grazie ad un confronto con Conference403. Si tratta di uno sport praticato da molte persone e riteniamo interessante coinvolgere il mondo del calcio per una serata all’insegna del divertimento per anticipare la Palermo Football Conference, evento ormai in voga da diverso tempo in cui verranno approfondite tante situazioni legate al mondo del calcio. Il 7 ottobre sarà un’occasione per disquisire di svariati argomenti e – conclude l’ex ds di Venezia, Cremonese e Palermo – un’opportunità di crescita e aggiornamento professionale».

Verso la Palermo Football Conference, Foschi: «Ricevere premio alla carriera in città vale il triplo»