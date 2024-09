Corriere dello Sport: “Il Palermo fa autocritica”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sul Palermo che dopo la sconfitta contro il Napoli deve voltare pagina.

Il Palermo cerca di voltare pagina dopo la pesante sconfitta contro il Napoli in Coppa Italia e si concentra sul prossimo impegno di campionato contro il Sudtirol, in programma lunedì. Ieri la squadra ha svolto un allenamento al “Barbera”, lasciandosi alle spalle la debacle subita al “Maradona”. Sebbene il match contro il Napoli possa essere considerato un incidente di percorso contro un avversario di livello superiore, restano diversi aspetti negativi che la squadra di Dionisi deve affrontare, soprattutto in ottica campionato.

Tra i problemi principali emersi ci sono i numerosi errori tecnici e il lento processo di crescita della squadra. Il Palermo ha bisogno di migliorare nella cura dei dettagli e nell’interpretazione di alcuni momenti cruciali delle partite. Giovedì, contro il Napoli, il turnover ha portato diversi giocatori a fare il loro esordio da titolari in questa stagione, ma la gestione delle situazioni chiave è rimasta carente, un problema che si è manifestato sin dall’inizio del campionato.

Un altro aspetto da migliorare è la capacità di essere più incisivi in zona gol. A Napoli, a parte il rigore non concesso a Le Douaron e il palo colpito da Brunori, il Palermo ha faticato a creare reali occasioni da rete. La squadra sa costruire buone trame di gioco, ma spesso non riesce a capitalizzare le opportunità, un problema che va risolto in vista della sfida contro il Sudtirol.

Per quanto riguarda l’aspetto tattico, il 3-5-2 visto a Napoli potrebbe essere riproposto come piano B, ma è probabile che Dionisi torni al suo modulo base, il 4-3-3, per il match di lunedì. In avanti, Henry è favorito su Brunori come punta centrale, con Insigne e Di Mariano sugli esterni, quest’ultimo in sostituzione del probabile assente Di Francesco, ancora fermo per un sovraccarico muscolare.

Infine, ci sono delle valutazioni in corso per quanto riguarda Nedelcearu, assente contro il Napoli per un affaticamento muscolare, e Verre, che si sta riprendendo da una lesione al retto femorale. Quest’ultimo potrebbe essere convocato per la sfida di lunedì.