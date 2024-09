Verso la Palermo Football Conference, Foschi: «Ricevere premio alla carriera in città vale il triplo»

Sarà Rino Foschi a ricevere il premio targato Conference403 in collaborazione con Dres di Barbante Srl alla Palermo Football Conference del 7 ottobre 2024. L’ex direttore sportivo rosanero verrà premiato per la carriera. Da Trento passando per Cesena, Genoa, Padova, Torino e Palermo dove ha scritto la storia consegnando alla città la storica promozione in Serie A, le successive partecipazioni alle competizioni europee e grandi talenti che si sono messi in vetrina durante l’era Zamparini. Poi il ritorno negli ultimi anni di difficoltà. Rino Foschi Palermo non l’ha mai dimenticata.

«Per me è un piacere tornare in città in occasione di una manifestazione così importante», ha detto Foschi rintracciato da Alessandro Marino per Lumsa. «Ci saranno – spiega il dirigente- tanti validi addetti ai lavori e per me sarà un piacere ritrovare un amico come Federico Cherubini e Paolo Vanoli che ho avuto come calciatore».

Per Foschi il premio “Una vita per il calcio” da ritirare a Palermo “vale il triplo” e – conclude l’ex ds rosanero – «sono davvero orgoglioso di questo riconoscimento». Per partecipare alla Palermo Football Conference è possibile registrarsi attraverso i canali social di Conference403 oppure direttamente ricercando l’evento attraverso Eventbrite.