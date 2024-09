Gds: “Palermo, c’è la Ternana per la Primavera”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sulla partita del Palermo Primavera contro la Ternana in programma oggi pomeriggio.

Oggi pomeriggio alle 14, la Primavera del Palermo affronterà la Ternana in trasferta, con l’obiettivo di conquistare la prima vittoria stagionale. I ragazzi di Del Grosso arrivano a questa sfida dopo due pareggi consecutivi nelle prime due partite di campionato, mentre la Ternana ha ottenuto una vittoria e una sconfitta. Nonostante il buon gioco mostrato dai rosanero nell’ultimo match contro il Pescara, il successo non è ancora arrivato. I precedenti sorridono al Palermo, che lo scorso aprile ha vinto di misura per 1-0 proprio sul campo della Ternana. Questo dà speranza ai giovani rosanero per ottenere un risultato positivo oggi.