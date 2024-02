Venti anni fa l’ultima a Piacenza. Palermo, si giocherà in “casa”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sulla gara che il Palermo giocherà oggi a Piacenza contro la Feralpisalò.

Un’attesa lunga vent’anni, con un avversario diverso ma lo stesso entusiasmo intorno: al Garilli i rosa mancano dal 2 febbraio 2004, nell’annata chiusa con la storica promozione in A dopo 31 anni di attesa. In quell’occasione affrontarono il Piacenza padrone di casa, stavolta toccherà alla Feralpisalò «esiliata» in Emilia per la mancata omologazione del Turina (che conta 2.300 posti a sedere contro un minimo di 5 mila richiesto dalla Lega Serie B): le volontà di chiudere il campionato con il salto di categoria sono rimaste forti a due decenni di distanza, ma per coltivarle sarà fondamentale evitare beffe come quella dell’ultimo precedente e ritrovare un successo in trasferta che manca ormai da quattro mesi.

Ad accompagnare il Palermo ci saranno circa 2.400 tifosi, che si divideranno tra il settore ospiti (esaurito) e i cinque settori dei distinti messi a disposizione dai «leoni del Garda»: quasi 200 i biglietti venduti nell’ultimo giorno disponibile e, contrariamente a vent’anni fa, i sostenitori rosanero saranno in maggioranza, dal momento che non si prevede un afflusso troppo elevato da Salò.