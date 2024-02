Gds: “Chaka Traorè scalpita. Le probabili formazioni di Feralpisalò-Palermo”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sulle probabili formazioni del match tra Feralpisalò e Palermo.

Ed è proprio qui che resta l’unico dubbio sulla formazione odierna. A destra giocherà Insigne o Di Mariano? Nessuno dei due ha sovrastato il diretto competitor ma per la legge dell’alternanza e per i due cross-assist contro il Bari il palermitano ha qualche possibilità in più di giocare dall’inizio. Per il resto la squadra che ha travolto i pugliesi, con Gomes e Segre intoccabili in mezzo al campo; una squadra in cui Diakitè s’è preso subito il posto di titolare a destra.

Peraltro oggi mancherà Graves per una botta alla tibia. Al debutto per Diakitè è stata una festa in una partita tutta in discesa, oggi servirà più attenzione sulle percussioni di Felici che come ben sappiamo è micidiale in contropiede. Una squadra che assieme ai punti sembra avere trovato l’entusiasmo che è mancato nella seconda parte del girone di andata. Col Bari è riuscita a non prendere gol dopo una lunga serie di errori difensivi, ora serve una vittoria in trasferta, magari con un gol di Chaka Traorè che scalpita in attesa della sua occasione. Per poi dare la «caccia» a chi sta davanti.