Venezia, Šverko: «B imprevedibile, importante restare attaccati alle prime»

Nel corso della conferenza stampa odierna, il calciatore del Venezia Šverko, si è espresso sul campionato del club e di Serie B in generale.

Di seguito le sue parole:

«Per me non c’è problema a giocare nella difesa a 3 o a 4, ho giocato spesso sia da terzino che da centrale sinistro. Come squadra abbiamo una maniera di impostare l’azione molto variabile e quindi utilizziamo un modulo specifico solo sulla carta. Contro il Modena, nonostante le due reti subite, abbiamo fatto un’ottima partita anche a livello difensivo. Forse avremmo dovuto essere un po’ più scaltri in determinate situazioni e fermare prima l’azione dopo una palla persa però con il Südtirol abbiamo difeso a tre e abbiamo vinto comunque 3-0, dunque non penso sia un problema di modulo il fatto di aver concesso due reti. Sicuramente eravamo un po’ delusi e arrabbiati a fine partita perché la sensazione era quella di aver perso due punti, date le poche occasioni create dai nostri avversari. Un pareggio è comunque meglio di una sconfitta ma avremmo voluto portare a casa la vittoria.

Questo weekend avremo un’altra partita fondamentale per prenderci i tre punti, dovremo essere bravi a sfruttare l’opportunità. Sicuramente, è importante restare attaccati alle prime posizioni della classifica perché la Serie B è piena di imprevisti. Quando sono arrivato qui a Venezia l’anno scorso eravamo ultimi e a fine stagione abbiamo raggiunto l’ottavo posto, è possibile che le nostre avversarie perdano dei punti e noi dovremo essere pronti a giocare bene, vincere le partite e superare le altre squadre. Riuscire ad indossare nuovamente la maglia della nazionale croata è un mio grande desiderio senz’altro, però il mio obiettivo principale è fare bene con il Venezia adesso».