Nicolini: «Tolte Palermo e altre quattro, in B vedo equilibrio»

Intervistato ai microfoni di bresciaingol.it, Nicolini ex calciatore della Sampdoria si è espresso sul campionato di Serie B.

Di seguito le sue parole:

«Se togliamo Parma, Palermo, Cremonese, Venezia e Como poi vedo in serie B un equilibrio generalizzato. Bisogna stare attenti al Bari, che con Iachini è rigenerato, ma è anche vero che adesso ci sono Cittadella e Catanzaro non nel loro migliore momento. Il Brescia può e deve approfittarne. E’ vero che poi ai playoff emergeranno i valori delle squadre più forti tra quelle che non riusciranno ad essere immediatamente promosse, ma anche fare solo il primo turno degli spareggi promozione potrebbe servire al Brescia come buona base in vista del prossimo anno».