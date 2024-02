Serie B: tre gare con restrizioni nel 26^ turno secondo l’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive

Sono tre le gare a rischio e con restrizioni secondo l’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive per il 26^ turno del campionato di Serie B.

“Per l’incontro di calcio di Serie B “Cosenza-Sampdoria” in programma il 23 febbraio 2024, caratterizzato da profili di rischio, si suggerisce l’adozione, in sede di GOS, delle seguenti misure organizzative:

– vendita dei tagliandi per i residenti nella Provincia di Genova esclusivamente per il settore ospiti e solo se sottoscrittori del programma di fidelizzazione della società sportiva “U.C. Sampdoria”

– impiego di un adeguato numero di steward;

– rafforzamento dei servizi, anche nelle attività di prefiltraggio e filtraggio, come previsto da

specifiche disposizioni di settore.

Per l’incontro di calcio di Serie B “Brescia-Reggiana” in programma il 24 febbraio 2024, caratterizzato da profili di rischio, si suggerisce l’adozione, in sede di GOS, delle seguenti misure organizzative:

– vendita dei tagliandi per i residenti nella Provincia di Reggio Emilia esclusivamente per il settore ospiti e solo se sottoscrittori del programma di fidelizzazione della società sportiva “A.C Reggiana 1919”

– impiego di un adeguato numero di steward;

– rafforzamento dei servizi, anche nelle attività di prefiltraggio e filtraggio, come previsto da

specifiche disposizioni di settore.

Per l’incontro di calcio di Serie B “Ternana-Lecco” in programma il 24 febbraio 2024, caratterizzato da profili di rischio, si suggerisce l’adozione, in sede di GOS, delle seguenti misure organizzative:

– vendita dei tagliandi per i residenti nella Regione Umbria

– impiego di un adeguato numero di steward;

– rafforzamento dei servizi, anche nelle attività di prefiltraggio e filtraggio, come previsto da

specifiche disposizioni di settore”.