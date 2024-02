Ex rosa, Fontana: «Serie B? Bellissima, il Bari farà i playoff»

L’ex portiere rosanero Alberto Fontana, è intervenuto durante il programma “Piazza Affari” a TMW Radio per commentare vari temi sul campionato di Serie B.

Di seguito le sue parole:

«Il Bari in fase difensiva è una delle migliori difese. È mancato qualche gol ed è stato pagato questo. Per me la squadra può arrivare ai playoff. Dopo lo scotto dello scorso anno molti si aspettavano lo stesso cammino. Si tratta di un allenatore carismatico. Sia da giocatore che da allenatore ha fatto tanto con la sua voglia e determinazione. Per me, poi, quello che comanda è il risultato. La grande squadra si vede dal fatto che vince giocando anche male. La B è bellissima per questo. Ogni domenica non si sa che cosa può succede. Io sono convinto che il Bari andrà ai playoff perché qualche squadra davanti ha un potenziale minore».