Palermo, Segre: «Mi sento forte nel colpo di testa»

Continua il momento magico per Jacopo Segre con la maglia del Palermo. Il centrocampista è, da diverso tempo, una pedina fondamentale nella squadra allenata da Eugenio Corini. Segre, intervistato ai microfoni di Cronache di Spogliatoio, si è espresso raccontando il suo modo di affrontare le partite e della stagione disputati in rosanero fin qui.

Di seguito le sue parole:

«Ho buoni tempi d’inserimento e mi sento forte nel colpo di testa. Sin da bambino ho sviluppato una forte autostima nei miei mezzi e spesso me la ritrovo anche in campo. Chiaramente la qualità dei miei compagni e dei palloni che arrivano in area incide molto. Laurea? Mi sono tolto una grande soddisfazione. Ho seguito il consiglio dei miei genitori e ho svolto con entusiasmo tutto il corso di laurea. Ho studiato cose inerenti al mio percorso da calciatore e soprattutto mi è servito per staccare la spina dal continuo pensiero legato al calcio. Il prossimo step sarà qualcosa legato alla nutrizione o al marketing, due ambiti che mi incuriosiscono molto».