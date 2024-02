Palermo, Segre: «30’000 persone sugli spalti è una cosa senza senso»

Continua il momento magico per Jacopo Segre con la maglia del Palermo. Il centrocampista è, da diverso tempo, una pedina fondamentale nella squadra allenata da Eugenio Corini. Segre, intervistato ai microfoni di Cronache di Spogliatoio, si è espresso raccontando il suo modo di affrontare le partite e della stagione disputati in rosanero fin qui.

Di seguito le sue parole:

«30’000 persone sugli spalti è una cosa senza senso. Un’energia e una passione clamorosa che noi percepiamo in campo. Sembra una frase fatta ma spesso, quando giochiamo in casa, è come se avessimo un uomo in più. Sono stati giorni bellissimi. Due realtà diverse ma di grande spessore. Il centro sportivo del Manchester City è letteralmente indescrivibile, davvero non c’è una virgola fuori posto e non manca niente. A Girona abbiamo trovato un ambiente più ‘normale’, ma abbiamo visto un’intensità e una qualità importanti nei loro allenamenti. È incredibile se penso che si stanno giocando il titolo de LaLiga con il Real Madrid».