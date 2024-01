Venezia, Lella: «Posso e voglio fare di più»

Il centrocampista del Venezia Nunzio Lella, si è espresso intervistato dal Corriere del Veneto.

Di seguito le sue parole:

«Per carattere sono uno che non si accontenta. Ringrazio Vanoli per la fiducia che mi ha accordato, ma se mi ha sostituito evidentemente potevo fare di più. Sinora non sono del tutto soddisfatto di quello che ho fatto, posso migliorare e farò di tutto per tornare ai miei massimi livelli. Vanoli è un allenatore che pretende tanto e ci spinge sempre a migliorarci. Come ho detto, io non mi accontento e sono determinato a sfruttare questa opportunità che mi è stata concessa. Devo fare meglio, perché per stare in alto serve un contributo importante da parte di tutti. C’è stato un calo generale di rendimento da parte di tutta la squadra, non è soltanto colpa dei difensori, anche noi centrocampisti dobbiamo fare di più per proteggerli. Credo sia un discorso di attenzione, il gioco di Vanoli richiede un grande dispendio di energie e probabilmente abbiamo abbassato la soglia di concentrazione involontariamente. Poi ci sono stati anche errori tecnici, ma non è nostra abitudine gettare la croce addosso a qualcuno»