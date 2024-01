Cittadella, Baldini: «Ce la giocheremo con tutti»

L’attaccante del Cittadella, Enrico Baldini, ha parlato a “Il Gazzettino”, della prossima sfida contro la Sampdoria.

Di seguito le sue parole:

«Ci siamo, adesso sto bene: mi serve la continuità. Quando stai fuori per cosi tanto tempo ovviamente manca il ritmo partita, ma le sensazioni fisiche sono buone: adesso devo mettere minuti nelle gambe, ma non credo di metterci tanto per arrivare in linea con i compagni. Fisicamente sono integro, devo ritrovare il ritmo partita, che è diverso rispetto all’allenamento: ho una grande voglia di giocare. Sicuramente mi piacerebbe giocare assieme a Cassano: parliamo lo stesso linguaggio in campo, potremmo divertirci e non penso ci sarebbero grosse difficoltà nel giostrare insieme, anzi tutt’altro. La sconfitta con la Ternana? Non temo contraccolpi, anche perché la partita l’avevamo approcciata bene come al solito: se avessimo fatto un gol all’inizio avremmo commentato un altro risultato. Una battuta d’arresto ci può stare, anzi: ci può far tenere i piedi per terra e ridare una spinta in più. La Sampdoria? Non credo sia una squadra in crisi: ha giocatori di categoria e un tecnico bravo. Dovremo essere il Cittadella di sempre, e ce la giocheremo con tutti. Abbiamo bisogno dello stadio pieno»