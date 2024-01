Come riportato da Gianluca Di Marzio, la Feralpisalò è in chiusura per Luca Liverani.

Per il portiere dell’Alessandria, pronto un contratto fino al 2026, si aspetta soltanto l’ok defiintivo per il sostituto. Il nome dovrebbe essere quello di Farroni del Bari, di proprietà della Vis Pesaro.