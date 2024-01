Como, UFFICIALE: il talento Gioacchini ha firmato fino al 2027

Il Como rende noto, tramite una nota ufficiale, l’ingaggio di Gioacchini.

Di seguito il comunicato:

“Como 1907 è entusiasta di annunciare l’ingaggio di Nicholas ‘Niko’ Gioacchini, dinamico centravanti con doppia cittadinanza, americana e italiana. Prodotto delle giovanili del Paris FC che ha anche trascorso gli anni della formazione a Parma, il 23enne ha firmato un contratto fino al termine della stagione 26/27. L’ascesa di Niko nel calcio europeo lo ha visto accumulare 88 presenze, 12 gol e quattro assist durante la sua permanenza nella squadra francese del Caen in Ligue 2. Ha poi trascorso un periodo di prestito con il Montpellier, nel massimo campionato francese, prima di firmare un contratto di due anni e mezzo con l’Orlando City, squadra della MLS. Niko è successivamente stato selezionato dal St. Louis City durante l’Expansion Draft dell’MLS del 2022 dove è risultato fondamentale per la vittoria della Western Conference nel primo anno della franchigia e per la qualificazione alla CONCACAF Champions Cup del 2024. Nato a Kansas City, Niko ha calcato i palcoscenici internazionali con la Nazionale maschile statunitense, debuttando in una gara contro il Galles. Da allora ha collezionato in totale otto presenze, segnando tre gol e fornendo due assist per gli Stati Uniti. Nella vittoria della nazionale a stelle e strisce durante la Gold Cup 2021 ha contribuito con cinque presenze, un gol e un assist. L’allenatore ad interim Osian Roberts ha espresso entusiasmo per l’arrivo di Gioacchini, sottolineandone l’importanza per le ambizioni a lungo termine del club. “Niko è un giovane giocatore molto versatile. Crediamo che il suo apporto potrà offrire qualcosa di diverso nel reparto offensivo, completando il gioco di Cutrone e Gabrielloni, contribuendo allo sviluppo della nostra visione calcistica. Niko è in grado di giocare sia come centravanti che come ala, offrendoci opzioni che sono essenziali per il proseguo della stagione. Ecco le prime parole del nuovo giocatore dei lariani: “Mio padre è italiano e giocare in Italia è sempre stato il mio sogno. Non vedo l’ora di contribuire al cammino del Como, puntando alla promozione e, infine, realizzando il sogno di giocare in Serie A”.