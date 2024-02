Venezia, Antonelli: «La verità sulla cessione di Johnsen e sul ban FIFA»

Il direttore sportivo del Venezia, Filippo Antonelli, ha parlato in conferenza stampa per commentare la clamorosa cessione di Dennis Johnsen alla Cremonese e sul ban imposto dalla FIFA. Ecco un estratto delle sue parole riprese da Trivenetogoal.it:

«La cessione di Johnsen non era nei piani della società. Quanto accaduto è figlio della strategia portata avanti da Johnsen e dai suoi agenti con la Cremonese. Abbiamo fatto una proposta per il rinnovo ma i giochi erano fatti. Avremmo costretto col Dio denaro a fare parte di questo gruppo. Chiaramente la situazione non ha fatto piacere a nessuno, detto questo Johnsen ormai è andato. So di avere un grande allenatore, quando l’anno scorso abbiamo stravolto il mercato c’era una determinata situazione. Capisco che il nostro allenatore possa essere arrabbiato. Gli starò vicino e lo sosterrò.

Quanto al ban della FIFA è arrivato a metà gennaio. Riguarda il mancato pagamento dell’ultima rata di Cuisance. È costato tanto, 5,8 milioni, ma c’è la volontà di sistemare questa situazione e abbiamo aperto i colloqui col Bayern Monaco che ha dimostrato massima disponibilità. È chiaro che questa cosa andrà sistemata al massimo in estate, serve sistemarla per l’iscrizione e per poter fare mercato»