Cessione Bari: si fa avanti un fondo americano. Due gruppi italiani alla finestra

Il Bari potrebbe presto essere ceduto dalla famiglia De Laurentiis. Come riporta Calcioefinanza.it la proprietà biancorossa è in contatto da tempo con gli esponenti di un fondo americano. Tuttavia nelle ultime ore si registrano ben due interessamenti provenienti dall’Italia. Uno è ancora a uno stato iniziale, mentre l’altro ha suscitato la curiosità della famiglia De Laurentiis. I nomi dei soggetti interessati restano riservati, così come le cifre. Non è da escludere che qualche ex giocatore venga coinvolto nel nuovo progetto biancorosso.

