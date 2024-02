Ternana-Como, Breda: «Zero alibi, col mercato siamo più forti»

Roberto Breda ha parlato in conferenza stampa per presentare il match tra Ternana e Como, gara della 23esima giornata di Serie B in programma domani alle ore 16:15.

Ecco un estratto delle sue parole riprese da TernanaNews.it:

«Potenzialmente possiamo diventare più forti di quello che eravamo. E’ vero che certe dinamiche non ci sono più. Bisogna essere pragmatici, guardare quello che abbiamo e non quello che era. Per la prima volta non dipendono dalla società ma dai ragazzi che hanno fatto delle scelte. Fai fatica a gestirle. Dobbiamo tutti ripartire. Dal punto di vista tattico abbiamo cambiato qualcosa contro il Cittadella. Venezia faccio fatica a giudicare, per la prima volta mi sono sentito impotente. Non è classificabile per tantissimi aspetti. Ritroviamo una squadra forte com’era il Cittadella e il Venezia. Ci richiede di non perdere tempo ma trovare soluzioni. Nel trovare soluzioni abbiamo trovato più situazioni. La rosa che ho adesso mi permette più varianti alla luce delle caratteristiche. Non sto guadagnando tempo. Se chiedo ai ragazzi di non avere alibi non li devo avere io.

Luperini? E’ un ragazzo che nonostante sia stato esemplare ogni giorno, aveva delle esigenze. Oggi si è presentato con il sorriso. Torniamo ad avere certe caratteristiche che possiamo fare nostre. So che ho tante alternative possibili. Sono arrivati tanti ragazzi molto interessanti. Dobbiamo fare un vestito su misura a questo gruppo rapidamente. Anzi magari anche un paio perché le caratteristiche ci sono».