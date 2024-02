Lega B: «Palermo-Bari vuol dire Sud e Bellezza» (FOTO)

Tra meno di due ore Palermo e Bari scenderanno in campo in occasione dell’anticipo della 23esima giornata di Serie B. In occasione di questa partita, la Lega ha voluto omaggiare le due città con un post sui social pubblicando delle foto e aggiungendo la seguente didascalia:

“Questa sera il turno della SerieBKT comincia con una sfida iconica. È la storia di due piazze appassionate, di doppi ex, di una cultura enogastronomica senza confini, e ovviamente è la storia di due città splendide. Palermo – Bari vuol dire Sud, vuol dire 🅱️ellezza. Appuntamento alle ore 20:30 allo stadio Barbera”.