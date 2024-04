Varane, c’è la Serie A nel suo futuro: accordo a sorpresa con lo United | La clamorosa notizia fa impazzire i tifosi

Il difensore centrale transalpino è pronto ad approdare nel nostro campionato lasciando la Premier League, per la gioia della tifoseria di una big, che non vede l’ora di accoglierlo a braccia aperte.

Il Manchester United, nonostante negli ultimi anni abbia speso tanto sul mercato, non sta riuscendo a tornare ai livelli di un tempo. Diversi nomi di grande spessore infatti sono approdati ad Old Trafford senza riuscire però a fare la differenza, e dopo che si sono rivelati dei flop hanno iniziato a ricevere il benservito dalla società.

A breve questa cosa potrebbe succedere a Raphael Varane. Il centrale francese, arrivato per 40 milioni di euro dal Real Madrid nell’estate del 2021 dopo che aveva vinto praticamente di tutto, non è riuscito con la sua esperienza e il suo curriculum a dare una mano importante alla squadra, e il suo tempo ai Red Devils pare essere ormai finito. A far aumentare sensibilmente questa opportunità poi c’è il suo contratto, in scadenza nel 2025.

Per questo motivo dunque in estate il campione del mondo francese finirà sul mercato salvo colpi di scena clamorosi. La notizia che però ha lasciato tutti a bocca aperta arrivata nelle ultime ore però riguarda proprio la sua prossima destinazione, che a quanto pare dovrebbe essere in Serie A. I tifosi della big pronta ad accoglierlo intanto non vedono l’ora di ammirarlo con la loro maglietta.

Ecco dove potrebbe giocare Varane

Nelle ultime ore si è parlato di un possibile approdo di Raphael Varane a Torino in estate per vestire la maglia della Juventus. La questione però è molto più complicata di così, visto che il 30enne dovrebbe entrare in un affare con la Vecchia Signora nelle vesti di pedina di scambio.

Come ben sappiamo infatti il Manchester United vuole a tutti i costi Gleison Bremer per rafforzare la propria retroguardia in estate, e visto che vorrà sbarazzarsi del difensore transalpino l’idea è proprio quella di inserirlo in uno scambio con i bianconeri per arrivare al brasiliano.

Palla nelle mani della Juve

La società torinese chiede circa 60-70 milioni di euro per il cartellino dell’ex calciatore del Torino, e lo United inserendo Varane nella trattativa conterebbe di abbassare le pretese juventine almeno di una ventina di milioni.

Adesso toccherà alla Juventus quindi decidere se farsi andare bene o meno una condizione del genere, anche se prima di tutto la Vecchia Signora dovrà capire se sacrificare Bremer.