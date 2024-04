Dzeko tris, un altro club lo riporta in Serie A | Dopo Roma e Inter una nuova Big

Il centravanti bosniaco è pronto a tornare nel nostro campionato per indossare la terza maglia italiana della sua carriera infinita, con un top club intenzionato ad affidargli le chiavi del reparto offensivo.

La scorsa estate l’Inter si è resa protagonista di una rivoluzione quasi totale della rosa. In particolare nel reparto offensivo diversi elementi sono andati via. Tra questi c’era anche Edin Dzeko. Il centravanti bosniaco era infatti in scadenza di contratto con il club meneghino, e dopo il suo mancato prolungamento si è svincolato, accordandosi così a costo zero con i turchi del Fenerbahce.

In questo modo il Cigno di Sarajevo ha lasciato la Serie A dopo ben otto stagioni, sei delle quali giocate con la maglia della Roma e due invece con quella nerazzurra. Dopo aver compiuto 38 anni nel marzo scorso, la sua carriera sembrava essere ormai arrivata ai titoli di coda. Tuttavia anche in Turchia in bomber si sta dimostrando un fuoriclasse assoluto, e ha già superato i 20 gol stagionali.

Per questa ragione l’idea di poter dire ancora la sua in un club di altissimo livello non è tramontata del tutto, e come se non bastasse nelle scorse ore dei clamorosi rumors di mercato lo hanno visto al centro di una voce che lo rivorrebbe nel nostro campionato. A quanto pare infatti un’altra big lo vuole per guidare l’attacco, e Dzeko è pronto ad indossare la sua terza maglia italiana in carriera.

Destinazione inaspettata per il bomber

La clamorosa indiscrezione che nelle ultime ore sta prendendo sempre più piede riguarda un sorprendente ritorno a Milano per Edin Dzeko, ma questa volta sulla sponda rossonera.

Il club rossonero ha bisogno di un nuovo centravanti dopo l’ormai certo addio di Giroud a fine stagione con destinazione Mls, e il profilo del bosniaco rappresenta l’identikit perfetto dalle parti di Milanello: forte, esperto e poco costoso, pronto a dare garanzie di gol e prestazioni.

Dzeko pronto a tornare?

Al momento quella sul ritorno di Dzeko in Serie A è una pura indiscrezione di mercato, ma non è da escludere che qualcosa in questo senso possa muoversi per davvero in estate.

Il Cigno di Sarajevo resta un bomber di assoluta affidabilità, e per questo potrebbe far comodo a diversi club, tra cui proprio il Milan. Resterebbe da capire se il diretto interessato sarà disposto a fare uno sgarbo del genere al suo vecchio club.