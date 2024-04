Dele Alli in Serie A, è tutto gratis | L’ex stella dei Tre Leoni riparte da qui: arriva a zero per tornare a brillare

Il fantasista inglese vuole rilanciarsi nel nostro campionato a partire dalla prossima stagione, con una big che sta seriamente pensando a dargli la grande chance.

C’è stato un periodo in cui Dele Alli era uno dei migliori talenti in circolazione nel calcio europeo. Al Tottenham infatti il fantasista inglese si stava riuscendo ad esprimere ad altissimi livelli, tanto da essere indicato da molti come un fuoriclasse assoluto. Per comprendere meglio ciò che stava facendo basti pensare che secondo Transfermarkt il suo valore di mercato a maggio 2018 era di 100 mln di euro.

Tuttavia ad un certo punto la sua favola è crollata. Il ragazzo agli Spurs non riesce più ad esprimersi come un tempo, tanto che finisce nel dimenticatoio e ai margini della rosa, fino addirittura a trasferirsi in realtà più ridimensionate come quelle di Everton e Besiktas. La sua decadenza è stata quasi inspiegabile, e in tanti hanno dato la colpa ad una situazione psicologica non proprio ottimale, scaturita da alcuni problemi familiari avuti in tenera età.

Fatto sta che il talento ad Alli non manca di sicuro, e a 28 anni compiuti potrebbe dire ancora la sua ad un certo livello. Ed è proprio per questa ragione che nelle ultime ore si sta parlando sempre con maggiore insistenza di un suo trasferimento nel nostro campionato, dove una big è pronta a prenderlo a titolo gratuito e a farlo rilanciare in una lega di livello.

Riscatto in Serie A per Alli

Al momento il trequartista inglese si trova in prestito all’Everton, ma il suo cartellino è di proprietà del Besiktas. Il suo contratto con il club turco però è in scadenza al termine della stagione, e per questo motivo in estate sarebbe disponibile al trasferimento a parametro zero.

A queste condizioni diversi club, italiani e non solo, sarebbero pronti a dargli una nuova chance. In Serie A però ce ne sono due in particolare decisi a fare sul serio.

Le italiane su Alli

La prima squadra che sembra intenzionata a provare a prendere l’ex Tottenham è la Lazio, che in estate perderà Luis Alberto e avrà bisogno di un nuovo centrocampista di qualità a costi sostenibili.

Il secondo club italiano sul fantasista britannico invece è il Bologna, che molto probabilmente giocherà in Europa, e, complice anche il grave infortunio di Ferguson, dovrà rafforzare la rosa con innesti di esperienza.