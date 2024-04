Milan, in piena serata è arrivata la firma: ‘Il prossimo anno sarà dei nostri’ | Offerta importante e accordo ufficiale

Il Milan abbraccia finalmente il suo gioiello. Il baby fenomeno rinnova con i rossoneri: giurato amore ai rossoneri.

Il Milan continua a lavorare sul futuro. I rossoneri, mai come in questi anni attenti ai giovani, sono riusciti a risollevarsi in prima squadra grazie alle nuove leve e da un paio di anni anche a dare valore alla primavera. Dopo la serie B di categoria infatti, adesso Ignazio Abate ha portato la squadra ai vertici d’Europa.

Tra i giovani sono emersi tantissimi potenziali talenti, che hanno già esordito in Serie A con la prima squadra, oltre ad essere arrivati per il secondo anno consecutivo alle semifinali di Youth League.

In queste ore il Milan è riuscito a convincere il trascinatore della sua primavera a rinnovare il contratto con il club. Il giovane è stato annunciato in serata, e ha rilasciato le prime dichiarazioni, dicendosi entusiasta. I rossoneri vogliono portarlo in prima squadra già il prossimo anno, su di lui c’erano già tanti club interessati.

Milan, ufficiale il rinnovo dell capitano della primavera

Prima di arrivare a Camarda, che ha appena compiuto 16 anni e non ha ancora firmato il suo primo contratto da professionista, il Milan blinda il capitano della sua primavera. Stiamo parlando di Zeroli, centrocampista di grande classe che sta trascinando la squadra verso la finale della Youth League, traguardo che sarebbe storico per la società.

Con un suo calcio di rigore e un assist pazzesco per Camarda, Zeroli ha infatti contribuito al passaggio del turno contro il Real Madrid e adesso si appresta ad affrontare il Porto, guidato dall’allenatore Ignazio Abate.

Milan, Zeroli rinnova: “Prolungamento fino al 2028”

Camarda, Jimenez, Zeroli, sono solo tre dei tanti giovani interessanti che il Milan ha messo in vetrina quest’anno con la sua primavera. Tutti hanno trovato spazio in Serie A con la prima squadra, complice una serie di infortuni dei “grandi”. Per Zeroli l’esordio è arrivato grazie alla chiamata di Stefano Pioli per la gara di campionato interna vinta dal Milan contro il Sassuolo, nel dicembre del 2023.

Il tecnico emiliano inoltre già dalla scorsa estate aveva fatto capire di credere in lui, convocandolo per la tournée americana dello scorso anno. E anche la prossima estate il capitano della primavera dovrebbe unirsi alla prima squadra, magari stavolta per incidere durante la stagione. Il contratto, come comunicato dal Milan nella nota ufficiale è stato prolungato fino al 2028 per altri quattro anni.