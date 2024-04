Niente rinnovo, un titolare lascia la squadra: l’Inter ha già bloccato il sostituto: dall’Inghilterra arriva l’annuncio

Svelato il futuro di un grande nome nerazzurro, che lascerà il club a fine stagione, con la società meneghina che ha già deciso chi sarà il suo rimpiazzo.

L’Inter è ormai ad un passo dalla conquista del 20esimo scudetto della sua storia, che le regalerebbe la seconda stella sul petto tanto attesa. Le prossime partite saranno decisive per sancire l’ufficialità di questo grande traguardo, anche se il sogno dei tifosi nerazzurri, ma anche della squadra, è quello di laurearsi campione d’Italia nel derby.

Mentre dalle parti di Appiano Gentile c’è grande fermento in questo senso, la società ha iniziato a muovere i primi passi in vista della prossima stagione. L’idea della dirigenza è di rafforzare ulteriormente una rosa già abbastanza forte. Allo stesso modo però bisognerà fare i conti con alcune partenze in casa nerazzurra.

Una di questa infatti è già stata decisa. Il calciatore in questione infatti non rinnoverà il proprio contratto con la Beneamata, e verrà ceduto con l’apertura della sessione di trasferimenti estiva. Al suo posto però l’amministratore delegato Beppe Marotta ha trovato un sostituto di lusso. Si tratta di un importante nome proveniente dalla Premier League.

Ecco chi lascia Milano

Questa che sta per arrivare potrebbe essere l’estate buona per sancire l’addio di Denzel Dumfries all’Inter. L’esterno olandese, dopo un grande inizio di stagione, ha perso a poco a poco il posto da titolare nella squadra di Simone Inzaghi, e, relegato a riserva, la sua volontà sembra ormai quella di lasciare la Pinetina.

Dal canto suo la società nerazzurra non lo tratterrebbe con la forza, anzi, considerando che il suo contratto è in scadenza nel giugno del 2025 in caso di mancato rinnovo lo metterebbe volentieri sul mercato, in modo da non perderlo a parametro zero dopo un solo anno. Per questo la Beneamata, che vorrebbe incassare circa 30 mln di euro, sta valutando le possibili offerte.

Deciso il rimpiazzo dell’esterno olandese

Secondo alcuni rumors riportati dalla Gazzetta dello Sport, per rimpiazzare Dumfries la società interista ha messo nel mirino Aaron Wan Bissaka, terzino destro inglese di proprietà del Manchester United che è ormai fuori dal progetto del club.

Per acquistarlo l’Inter dovrà sborsare una cifra indicativa sui 15 milioni di euro, anche se non è da escludere che i Red Devils, per liberarsi di lui, accettino anche un prestito con diritto di riscatto.