Lazio, l’agente parla chiaro: a fine stagione va in Arabia come Milinkovic | Squadra da rifare

Dopo che il calcio, o meglio i soldi, arabo ha rubato ai biancocelesti uno dei suoi migliori calciatori la scorsa estate, nella prossima la situazione rischia di ripetersi, con un altro big pronto ad accettare il denaro saudita e lasciare la Capitale.

Nella scorsa estate abbiamo assistito alla dura separazione tra la Lazio e Sergej Milinkovic Savic. Il centrocampista serbo, che da anni era uno dei migliori del nostro campionato e non solo, aveva il contratto in scadenza proprio a giugno del 2024, e per evitare di perderlo a costo zero dopo appena 12 mesi, il presidente Claudio Lotito ha deciso di metterlo sul mercato.

Dopo diverse ipotesi sul suo futuro, ad un certo punto sono state le sirene arabe a chiudere tutto. L’Al Hilal ha messo sul piatto un ricchissimo stipendio da 20 milioni di euro a stagione per il Sergente, mentre ai capitolini ha versato ben 40 mln. Una cifra importante proprio se si considerava la situazione contrattuale del calciatore.

Purtroppo per i tifosi biancocelesti però una situazione di questo genere potrebbe riproporsi anche la prossima estate, quando un altro top player laziale si appresterà a fare lo stesso cammino del centrocampista serbo. L’Arabia Saudita infatti spinge ancora per il giocatore in questione, e anche il suo procuratore ha parlato molto chiaramente sul futuro del proprio assistito.

Le dichiarazioni dell’agente del calciatore

Da diversi giorni si parla in maniera insistente di un possibile addio di Ciro Immobile alla Lazio, ma a provare a placare gli animi in questo senso ci ha provato il suo procuratore Alessandro Moggi, che ha affermato: ”La volontà di Immobile, e lo ha dimostrato nel corso degli anni, è quella di restare a Roma con la maglia della Lazio. Poi nel mercato si possono comunque creare alcune situazioni…”

Sebbene queste dichiarazioni sarebbero dovute fungere da acqua sul fuoco, hanno comunque messo in risalto la possibilità per il centravanti di andare via a fine stagione.

Futuro in Arabia per il bomber?

La porta dell’addio a Formello per Immobile dunque rimane più aperta che mai, anche tenendo in considerazione il fatto che in estate ci sarà una rivoluzione in casa Lazio, come confermano le certe partenze di Felipe Anderson e Luis Alberto.

Dunque ora non resta che formulare alcune ipotesi sul futuro del cannoniere. Fino a qualche giorno fa l’Inter sembrava un’idea accreditata, ma ormai pare svanita, e ha lasciato il posto alla destinazione araba.