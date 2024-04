Donnarumma, tempo finito a Parigi: piovono critiche | Ritorno in Serie A più vicino, una big fa sul serio

Le strade del portierone della nazionale azzurra e del club transalpino stanno ormai per dividersi, e Gigio è pronto per fare ritorno nel nostro campionato, facendo anche un importante sgarro alla sua ex squadra.

Sono giorni duri per Gigio Donnarumma. Il portierone classe 1999 nella serata di mercoledì è stato tra i protagonisti in negativo della sconfitta del suo PSG in casa contro il Barcellona per 3-2. Due dei tre gol siglati dal club blaugrana infatti sono da imputare a lui, e la critica francese ci è andata giù pesante.

In particolare il noto quotidiano ‘L’Equipe’ si è scagliato contro l’estremo difensore, scrivendo ”L’incorreggibile Donnarumma”, seguito con un 3 in pagella, e continuando nella sua critica, dicendo: ”Ter Stegen ha effettuato solo una parata in più di Donnarumma ma è stato molto più decisivo. Non è riuscito a essere all’altezza, una cattiva abitudine in Champions in primavera”. Parole scandite anche dagli errori commessi in passato dal 25enne, che non sembrano ancora essergli stati ancora perdonati.

Questa situazione, condita con un amore praticamente mai nato con la squadra parigina, ha scatenato ancora una volta i rumors su una sua possibile separazione dal club. Lo scenario in questione potrebbe realmente verificarsi in estate, visto che ne il calciatore e ne i francesi hanno intenzione di proseguire insieme. Di conseguenza sono iniziate a sorgere diverse opzioni per il suo futuro, e tra queste ad avere maggiore quota c’è proprio quella riguardante un suo ritorno in Serie A.

Ecco chi vuole Donnarumma

Le qualità del portierone di Castellammare di Stabia non sono di certo in discussione, ma per farle tornare a splendere servirà un club che gli dia fiducia incondizionata.

La chance potrebbe dunque arrivare proprio dal nostro campionato, dove sia la Juventus che l’Inter sono pronte a cambiare qualcosa tra i pali. Qualora uno dei due trasferimenti si concretizzasse, Donnarumma andrebbe a compiere un grande sgarbo ai suoi ex tifosi milanisti.

Non sarà facile rivedere Gigio in Italia

Seppur queste al momento sono solo indiscrezioni di mercato, non sarà comunque facile rivedere in Serie A il portiere della nazionale azzurra per varie ragioni.

La prima riguarda l’ingaggio percepito, che a Parigi è alquanto elevato, mentre la seconda è sul costo del cartellino, che si aggira sui 40 milioni di euro. Diversa sarebbe invece la situazione in caso di prestito con parte dello stipendio pagato dalla società dello sceicco Al Khelaifi.