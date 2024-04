Marotta, capolavoro alla Onana: stavolta però i tifosi piangono | 90 milioni per finanziare il mercato e addio alla stella

L’amministratore delegato interista è pronto a concludere un affare in uscita molto simile a quello che ha portato il portiere camerunense allo United, riempendo così le casse nerazzurre.

Il grande successo riscosso dall’Inter in questa stagione, ormai ad un passo dalla conquista dello scudetto valevole la seconda stella, è stato in gran parte merito della società artefice di un grande lavoro di programmazione, e soprattutto di alcune operazioni mirate sul mercato sia in entrata che in uscita. Proprio per quanto riguarda le cessioni ad esempio ce n’è stata una in particolare che ha avuto i contorni, specialmente con il senno di poi, di un vero e proprio capolavoro.

Stiamo parlando della vendita di Andre Onana al Manchester United. Dopo una grande stagione in nerazzurro infatti i Red Devils hanno deciso di puntare forte sul camerunense, e con 50 milioni di euro lo hanno portato via da Appiano Gentile. Le prestazioni del 28enne in questa annata però sono state di parecchio al di sotto delle aspettative, rendendosi protagonista di diversi errori anche piuttosto grossolani.

Ecco perché come detto questa vendita è risultato davvero un grandissimo affare. I soldi incassati poi hanno permesso di mettere a bilancio un’enorme plusvalenza, visto che l’estremo difensore era arrivato a parametro zero. Ma un’operazione del genere sembra che l’ad Beppe Marotta la stia preparando nuovamente, e questa volta il denaro ricevuto sarebbe molto di più, così come però le lacrime dei tifosi.

Una cessione pesante in arrivo per l’Inter

Come ben sappiamo in estate Kylian Mbappé passerà a costo zero dal PSG al Real Madrid. Un addio clamoroso dunque, soprattutto perché arriverà a titolo gratuito. Perdendo il fuoriclasse transalpino però il club parigino dovrà portare qualche altro grande nome sotto la Torre Eiffel.

Per rafforzare l’attacco ultimamente si stanno facendo diverse ipotesi a Parigi, ma una delle ultime in ordine di tempo è quella di Marcus Thuram.

Preso a zero e ceduto per fior di quattrini

L’attaccante figlio d’arte ha fatto la differenza quest’anno, e come al solito in casi del genere le sue prestazioni non sono passate inosservate. Dunque il Paris lo ha inserito nella sua lista per il dopo Mbappé.

Nel frattempo l’Inter non vorrebbe perdere ancora un tassello fondamentale della rosa, ma i 90 milioni che potrebbero arrivare nelle casse societarie, che sarebbero un guadagno pulito essendo stato preso a zero, stanno facendo riflettere non poco Marotta e company.